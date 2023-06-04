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مصرع 6 أشخاص بسبب السيول والتقلبات الجوية فى الجزائر

الأحد، 04 يونيو 2023 07:03 م
مصرع 6 أشخاص بسبب السيول والتقلبات الجوية فى الجزائر سيول - فيضانات
كتب محمد جمال

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أعلن الدفاع المدنى الجزائرى، الأحد، أن السيول والتقلبات الجوية أودت بحياة 6 أشخاص في ولايتين خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكرت ولاية الأغواط أن مياه وادى الطويل جرفت رجلين (50 و61 عاماً) فى بلدية قلتة سيدى ساعد، ما أدى إلى وفاتهما.

وفي ولاية سعيدة، غرب الجزائر، تم انتشال جثث 4 ضحايا، منهم 3 من عائلة واحدة (رجل وشابتان)، جرفتهم مياه وادي أولاد بن خالد في بلدية أولاد براهيم، إلى جانب انتشال جثة صبي (12 عاماً) جرفته مياه الأمطار في قرية سيدي ميمون التابعة لبلدية عين السلطان.

 


سيول

فيضانات

الأغواط

قلتة سيدى ساعد



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