مصرع 6 أشخاص بسبب السيول والتقلبات الجوية فى الجزائر

وذكرت ولاية الأغواط أن مياه وادى الطويل جرفت رجلين (50 و61 عاماً) فى بلدية قلتة سيدى ساعد، ما أدى إلى وفاتهما.



وفي ولاية سعيدة، غرب الجزائر، تم انتشال جثث 4 ضحايا، منهم 3 من عائلة واحدة (رجل وشابتان)، جرفتهم مياه وادي أولاد بن خالد في بلدية أولاد براهيم، إلى جانب انتشال جثة صبي (12 عاماً) جرفته مياه الأمطار في قرية سيدي ميمون التابعة لبلدية عين السلطان.