مصرع شخص صدمته سيارة مجهولة على طريق "مصر - الإسماعيلية الصحراوى"

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شخص مصرعه بعد أن صدمته سيارة مجهولة بمنطقة المنايف دائرة مركز أبو صوير على طريق "مصر- الإسماعيلية الصحراوى"، حيث تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة مجهولة لشخص بمنطقة المنايف دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث أسفر عن مصرع "أحمد محمد عبد المنعم" 15 عام مقيم الواصفية دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية، حيث تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.