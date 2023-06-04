مسابقة إملاء.. الشانزليزيه يتحول إلى فصل دراسى فى الهواء الطلق

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تتحول جادة الشانزليزيه، أحد المعالم السياحية بالعاصمة الفرنسية باريس، ظهر اليوم الأحد إلى فصل دراسي كبير في الهواء الطلق، حيث ستعقد فيها مسابقة عملاقة في الإملاء.

ويحرص منظمو الحدث على أن يعقد فصل دراسي كبير بأبواب مفتوحة، مثلما يحدث في المدرسة، ولكن هذه المرة في منتصف شارع الشانزليزيه، والذي يعتبر من أرقى وأفخم الشوارع السياحية والتجارية في العالم، حيث سيكون الشارع - بمبادرة من لجنة الشانزليزيه التي تتولى الترويج للجادة الشهيرة وإحياء الأنشطة فيها - مسرحا للحظة فريدة في تاريخه وذلك لتنظيم أكبر مسابقة إملاء في العالم.

ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 5000 شخص في هذا الحدث الذي تنظمه لجنة الشانزليزيه والتي تأمل في تحطيم الرقم القياسي العالمي تحت إشراف قاض من " موسوعة جينيس للأرقام القياسية ".

ويتضمن برنامج اليوم ثلاثة إملاءات، في كل مرة متوقع أن يتواجد 1700 مشارك وقراءة يقدمها من أشهر الكتاب والنقاد في فرنسا مثل الصحفي والناقد الأدبي أوجستين ترابينارد، والكاتبة كاترين بانكول