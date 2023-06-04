مسئول بريطاني يحذر من استهداف الذكاء الاصطناعى للضعفاء ودفعهم للإرهاب

كتبت رباب فتحى

قال مسئول بريطاني بارز فى هيئة الرقابة على الإرهاب إن مبتكري الذكاء الاصطناعي يحتاجون إلى التخلي عن عقلية "اليوتوبيا التكنولوجية" ، وسط مخاوف من إمكانية استخدام التكنولوجيا الجديدة لاستهداف الأفراد الضعفاء، وفقا لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.

وقال جوناثان هول كيه سي ، الذي يتمثل دوره في مراجعة مدى كفاية تشريعات الإرهاب ، إن تهديد الأمن القومي من الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر وضوحًا من أي وقت مضى ، وأن التكنولوجيا بحاجة إلى أن تصمم مع وضع نوايا الإرهابيين في الاعتبار.

وقال إن الكثير من تطوير الذكاء الاصطناعي ركز على الإيجابيات المحتملة للتكنولوجيا مع تجاهل كيفية استخدام الإرهابيين لها لتنفيذ هجمات. ودعا هول كيه سي "إلى التفكير فى دفاعات ضد ما يمكن أن يقوم الناس به من خلال هذه التكنولوجيا."

واعترف المراجع المستقل للحكومة لتشريعات الإرهاب بأنه قلق بشكل متزايد من نطاق برامج الدردشة الإلكترونية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لإقناع الأفراد الضعفاء بشن هجمات إرهابية.

من المفهوم أن الأجهزة الأمنية مهتمة بشكل خاص بقدرة روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على استهداف الأطفال ، الذين يشكلون بالفعل جزءًا متزايدًا من قضايا الإرهاب فى بريطانيا.

مع تزايد الدعوات إلى تنظيم التكنولوجيا بعد تحذيرات الأسبوع الماضي من رواد الذكاء الاصطناعي من أنها قد تهدد بقاء الجنس البشري ، من المتوقع أن يثير رئيس الوزراء ، ريشي سوناك ، القضية عندما يسافر إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء إلى لقاء الرئيس بايدن وكبار الشخصيات في الكونجرس.

بالعودة إلى المملكة المتحدة ، تتكثف الجهود لمواجهة تحديات الأمن القومي التي يفرضها الذكاء الاصطناعي بالشراكة بين المخابرات البريطانية MI5 ومعهد آلان تورينج ، الهيئة الوطنية لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي ، التي تقود الطريق.

قال ألكسندر بلانشارد ، الباحث في الأخلاقيات الرقمية في برنامج الدفاع والأمن التابع للمعهد ، إن عمله مع خدمات الأمن يشير إلى أن المملكة المتحدة تتعامل مع التحديات الأمنية التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على محمل الجد.