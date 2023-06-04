مرافق الجيزة تشن حملة لإزالة الإشغالات بالطالبية والعمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

شن رجال شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسؤلي المحافظة، حملة ل إزالة الإشغالات والتعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

واستهدفت الحملة منطقتي الطالبية والعمرانية، حيث تمت إزالة إشغالات خاصة بمحلات تجارية، وباعة متجولين، وإعلانات بدون ترخيص، بالإضافة إلى إزالة أوتاد وحواجز حديدية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

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