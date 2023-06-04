محافظ بورسعيد ورئيس الأكاديمية البحرية يشهدان ندوة "الصناعة ومستقبل سوق العمل"

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اليوم، ورشة عمل بعنوان "الصناعة ومستقبل سوق العمل"، المقامة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ببورسعيد، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية البحرية.

وأشاد محافظ بورسعيد، بمستوى تنفيذ ندوة" الصناعة ومستقبل سوق العمل"، والتى تأتى تماشيا مع ما تشهده محافظة بورسعيد من نهضة كبرى فى قطاع الصناعة وسوق العمل، فضلا عن الدور الهام لهذه الندوات فى التوعية بجهود التنمية الصناعية ومتطلبات المرحلة الراهنة، وفتح ٱفاق جديدة لمزيد من التطور الصناعى، إلى جانب توعية طلاب الأكاديمية وتعريفهم بسوق العمل ومتطلباته.

وأكد محافظ بورسعيد، على فخره واعتزازه بتواجد فرع للأكاديمية ببورسعيد، مشيرا أن هذا الصرح العملاق داخل المحافظة يعتبر فخر لنا جميعا، لافتا إلى دور الأكاديمية فى تأهيل الشباب وعقد الدورات والتدريبات العملية لهم فضلا عن دور هذا الصرح الكبير فى المشروعات التى تجرى بمنطقة شرق بورسعيد والتعاون المثمر فى العديد من المجالات بالمحافظة.