اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.11%

الأحد، 04 يونيو 2023 05:10 م
محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.11% محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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 اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023 بنسبة بنجاح 77.11 % لطلبة النظامى، حيث تقدم للامتحان 56 ألفا و283 طالباً وطالبة، حضر منهم 53 ألفاً و369 طالباً وطالبة، نجح منهم 40 ألفاً و304 طلاب وطالبات، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 79.2%، والإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 97%، ونسبة 100% لشهادة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الخاصة، والنور للمكفوفين 100%، وبنسبة 39.35% لطلبة المنازل.

 

وتقدم محافظ بنى سويف، بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، معرياً عن ثقته وأمنياته لهم فى المداومة على والحفاظ على التفوق فى السنوات المقبلة، وفى الحياة العملية،، حيث قد اتصل ببعض الأوائل تليفونيا، مؤكدا على أن استمرار التفوق والحفاظ عليه هو تحد حقيقى ينبغى على أبنائنا أن يضعوهم نصب أعينهم، لاسيما أن الدولة المصرية تضع التعليم فى مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030


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