محافظ الدقهلية يوافق على تخصيص كشك لمواطن من ذوى الهمم.. صور

الدقهليه شريف الديب

في لفته إنسانية واستجابة فورية من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فقد التقي "مختار"صباح اليوم بالمواطن ا. ا. س مصاب ببتر في القدمين من منطقة كفر البدماص واستمع المحافظ الي مطالب واحتياجات المواطن بحضور شلبي سعد مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة وقد وافق "مختار" علي تخصيص كشك فورا للمواطن بمشروع 306 بنطاق حي شرق المنصورة نظرا لظروفة الصعبة، كما كلف "مختار" الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بسرعة التدخل لتقديم كافة اوجه الدعم والمساعدة له وتسجيلة علي معاش تكافل وكرامة وتفعيل فيزا الخدمات المتكاملة الخاصة به لتوفير حياه كريمه له.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المحافظة بكامل اجهزتها تتعاون من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والحالات الإنسانية الصعبة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الانسان المصري وتوفير حياة كريمة له من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .