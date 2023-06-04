اليوم السابع
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محافظ الجيزة يستقبل رئيس حزب الوفد ويشكره لتبرعه بقطعة أرض لبناء مدرسة

الأحد، 04 يونيو 2023 09:56 م
محافظ الجيزة يستقبل رئيس حزب الوفد ويشكره لتبرعه بقطعة أرض لبناء مدرسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور عبد السند يمامة
كتبت - مرام محمد

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استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بديوان عام المحافظة، وذلك لقبول تبرع بقطعة أرض بمساحة 2208م2 لإقامة مدرسة للتعليم الثانوى عليها بالإضافة إلى تبرع بمبلغ 3 ملايين جنيه لهيئة الأبنية التعليمية للمساهمة في أعمال بناء المدرسة لخدمة أبناء قرية منيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس.
 
وشدد اللواء أحمد راشد علي رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من أعمال إقامة المدرسة لتشغيلها لدعم الخدمات التعليمية بمركز ومدينة أبو النمرس، لافتا إن المحافظة تسعى جاهدة لإقامة مدارس جديدة على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن لحل مشكلة الكثافة الطلابية بالفصول.
 
وأكد المحافظ أهمية مشاركة المجتمع المدنى وكافة المؤسسات والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال في قطاعي التعليم والصحة من أجل تطوير البنية الأساسية معربا عن ترحيبه بالتعاون من أجل دعم المنظومة التعليمية بالمحافظة.
 
وأشار إلى أن التعليم هو قاطرة التنمية من أجل تغيير الأفكار والسلوكيات الخاطئة وبناء أجيال تستطيع أن تحمل راية المستقبل لبناء مجتمع متحضر ومتعلم.

محافظ الجيزة

الجيزة

مواطن يتبرع لبناء مدرسة

ابو النمرس

مدارس



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