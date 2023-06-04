محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية والأم المثالية لهذا العام.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة لهذا العام، والتي شملت تكريم 23 طالبًا وطالبة، بحضور السكرتير العام للمحافظة، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وعدد من القيادات التعليمية.

وأشاد المحافظ بجهود ودور أسر وأولياء أمور الطلاب المتفوقين في صناعة نجاح وتفوق أبنائهم تقديرًا ودور الأسرة العظيم في خلق وصناعة جيل جديد من المتفوقين.

كما أعرب المحافظ عن بالغ سعادته بتكريم المتفوقين من أبناء الإسماعيلية مؤكدًا لهم جميعًا على أن هذا النجاح هو بداية المشوار نحو تحقيق آمالهم وطموحاتهم في بناء المستقبل ومناشدهم بالحفاظ على هذا التفوق والاستمرار في النجاح والتقدم والعمل على دراسة ما يأملون ومواكبة التغييرات السريعة في مجالات العمل المفتوحة أمامهم، فهم أمل مصر وقادتها في المستقبل وصانعي تاريخ هذا البلد.

كما أشاد المحافظ بدور القائمين على العملية التعليمية والأساتذة والمدرسين وكل من يعمل بقطاع التربية والتعليم لمجهوداتهم وإسهاماتهم في هذا التفوق والنجاح.

وقد شمل التكريم كل من سلمى إسماعيل محمد إسماعيل، يوسف محمد السيد عبد الحميد، شهد محمد محمد مصطفی، طه محمد لطفي محمد، أحمد عماد أحمد إبراهيم سالم، أسماء محمد محمد سالمان، يقين صلاح فارس سلیم، سلمى هاني عبد المالك عبد السلام، نور أحمد يحيى عبد الرحيم، ماريا مدحت یوسف عزیز، يوسف طارق محمد عبد الفتاح، منة الله وليد محمود حسن، فارس أحمد محمد عبد القادر، بسنت محمد سعد زغلول، زياد إسماعيل زين العابدين، رغد عاطف عطية إبراهيم، مريم عصام محمد رأفت، مريم أحمد غريب إبراهيم، عمر علي محمد علي بغدادي، عبد الرحمن محمد السيد، نور علي الخضيري محمد، مهاب محمد خالد عبد الحميد وعبد الرحمن محمد أحمد رياض.

كما حرص محافظ الإسماعيلية على تكريم القيادات التعليمية تأكيدًا على جهودهم في نجاح العملية التعليمية، وشمل التكريم محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم، سامي فضل محمود دياب وكيل مديرية التربية والتعليم، إسماعيل محمد محسن محمد مدير عام التعليم العالي، محمد عبد الكريم إدريس أحمد مدير عام إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، أمل فتحي شعبان هلال مدير إدارة التعليم الإعدادي ورئيس لجنة النظام والمراقبة، أسامة محمد سيد أحمد مدير إدارة فايد التعليمية، أحمد علي محمد نوار مدير إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية، غادة محمود محمد البدري مدير إدارة القنطرة غرب التعليمية، علاء الدين علي أحمد عثمان مدير إدارة القصاصين التعليمية.

كما تضمنت الاحتفالية تكريم نادية إمبارك الأم المثالية عن محافظة الإسماعيلية لهذا العام، وذلك بحضور مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد بشارة في كلمته أن الأم المثالية عن محافظة الإسماعيلية، هي رمز لجميع الأمهات اللاتي تفنين عمرهن لإنبات شاب أو فتاة صالحين لمجتمعهم، مشيرًا إلى أن جميع الحضور من أمهات للطلبة هم أيضًا أمهات مثاليات اجتهدن في توفير البيئة السليمة والمناخ الصحي لأبنائهم المتفوقين.

وحرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع أبنائه من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور لتوثيق هذه المناسبة الجميلة التي تمنى تكرارها خلال مراحلهم القادمة.