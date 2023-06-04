محافظ أسوان ينعى وفاة القمص مرقص تواضروس ويقدم تعازيه لأسرته ولشعب الكنيسة

أسوان- صلاح المسن

نعى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان القمص مرقس تواضروس كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بأسوان، والذى وافته المنية عن عمر 72 سنة، مقدماً خالص تعازيه لأسرة الفقيد، ولنيابة الأنبا بيشوى مطران أسوان، ولقساوسة وكهنة كاتدرائية وكنائس الأقباط الأرثوذكس وشعب الكنيسة على مستوى المحافظة، وأكد اللواء أشرف عطية على أن الفقيد الراحل كان له دوراً هاماً فى النهوض بالكنيسة الأرثوذكسية ، وفى المشاركة المجتمعية الجادة ، فضلاً عن ما كان يمتلكه من دماثة الخلق ، ومواقفه الحكيمة التى كان ينحاز فيها دائماً للوطن.

وأشار إلى أننا جميعاً شركاء فى خدمة الوطن، وتجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة والتى تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض حيث نتشارك فيها سوياً الأفراح والأحزان كنسيج واحد، وقد كانت نظرة الوداع بكنيسة السيدة العذراء مريم بأسوان ظهر اليوم، وتخللها صلاة السجدة، ثم تبدأ صلاة التجنيز، فى حين سيتم تنظيم مراسم العزاء الرسمية لكافة الطوائف بكنيسة العذراء السيدة مريم بشارع عباس فريد ، بحضور نيافة الأنبا بيشوى.