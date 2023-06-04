محافظة البحيرة تنفى اكتشاف منطقة أثرية أثناء العمل بأحد مشروعات الصرف الصحى

البحيرة - ناصر جودة

نفت محافظة البحيرة، ما تداول من أخبار على صفحات التواصل الاجتماعى عن اكتشاف قطع أثرية أثناء القيام بأحد مشروعات الصرف الصحى بقرية دسونس أم دينار التابعة لمركز دمنهور.

وأكد المركز الإعلامي لمحافظة البحيرة، أنه تم التواصل مع منطقة آثار البحيرة والوحدة المحلية بقرية دسونس أم دينار وتم التأكيد والإفادة على عدم وجود أى كشف أثرى بالمنطقة المذكورة وأن هذا الأمر ليس له أى أساس من الصحة.

وكانت أنباء قد تداولت على صفحات التواصل الاجتماعى عن اكتشاف قطع وجداريات اثرية ترجع الى العصور الفرعونية أثناء عمليات الحفر للقيام بمشروع للصرف الصحى بقرية دسونس أم دينار التابعة لمركز دمنهور.