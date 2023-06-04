"مجلس الدولة" يتسلم اليوم أوراق المعينين فى وظيفة مندوب مساعد دفعة 2020

كتب - أحمد عبد الهادي

تستقبل إدارة مجلس الدولة اليوم الأحد، خريجي كليات الحقوق من دفعة 2020 لتقديم المستندات النهائية للمعينين بوظيفة مندوب مساعد بعد تصديق الرئيس السيسي بتعيينهم رسميا وعددهم 196 مندوبا مساعدا.

كما حددت، مواعيد تقديم تلك الأوراق من الساعة العاشرة صباحًا وحتي الرابعة عصرًا، بدءا الأحد الموافق 4 يونيو للمعينين من رقم 1 وحتى رقم 70 ويوم الإثنين بدء من رقم 71 وحتى رقم 140 والثلاثاء للمعينين بداية من رقم 141 وحتى 196.

وتقدمت إدارة المجلس، بالتهنئة الي المندوبين المُساعدين من دفعة 2020 المُعينين بالقرار الجمهوري رقم 206 لسنة 2023، متمنية لهم حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.

وأوضحت وحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة، أنه يجب على المندوبين المُعينين اتباع بعض الإجراءات والشروط، مثل تقديم المستندات والأوراق المطلوبة على النحو التالى: 5 صور شخصية حديثة بالزي الرسمي وخلفية بيضاء سادة، و٣ صور من بطاقة الرقم القومي، وإقرار الذمة المالية من البريد، وتقديم ما يُفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها، وأصل شهادة بالموقف من التجنيد.

كان قد صدر قرار جمهوري بتعيين دفعة المعينين الجدد بمجلس الدولة بوظيفة مندوب مساعد، البالغ عددهم 196 مندوبا مساعدا، بعد صدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار رقم 206 بتعيين دفعة 2020 من مندوبى مجلس الدولة.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع علي الدستور وعلي قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلي موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 25 ديسمبر 2022 وبناء علي ما عرضه، قرر وزير العدل في المادة الأولي تعيين مندوبًا بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2020.