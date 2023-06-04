اليوم السابع
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مجازر الجيزة تفتح أبوابها مجانا خلال العيد لذبح الأضاحى.. اعرف عناوينها

الأحد، 04 يونيو 2023 05:00 ص
مجازر الجيزة تفتح أبوابها مجانا خلال العيد لذبح الأضاحى.. اعرف عناوينها المجازر
كتبت - مرام محمد

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كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحفيزاً لهم على ذبح الأضاحى فى المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص.
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة بمجازر محافظة الجيزة التى من المقرر أن تستقبل أضاحى المواطنين بالمجان، خلال أيام العيد. 
 
-مجزر المنيب بشارع المدبح.
-مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق.
-مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.
-مجزر وردان في قرية وردان بمنشأة القناطر.
-مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.
-مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.
-مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية.
-مجزر ناهيا بالمريوطية.
-مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.
-مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.
-مجزرى سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين.
-مجزرى العياط والمتانيا بالعياط.
-مجزر الصف بالصف.
-مجزر أطفيح بشارع السوق.
-مجزرا القبابات والبرمبل بأطفيح.
-مجازر الباويطى ومنديشة والزبو بالواحات البحرية.
 
يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شدد على مدير مديرية الطب البيطري بالتأكد من جاهزية كل المجازر لفتحها بالمجان خلال عيد الأضحى لتلاشي الذبح بالشوارع، حفاظا على البيئة إلى جانب تواجد الأطباء البيطريين بتلك المجازر للكشف على الذبائح لضمان سلامة لحومها، وذلك بدون مقابل.
 
 
 

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