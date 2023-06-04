الرئيسية أخبار عاجلة مباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الموريتانى بقصر الاتحادية اليوم الأحد، 04 يونيو 2023 11:05 ص الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، رئيس موريتانيا محمد ولد الغزوانى، بقصر الاتحادية. ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا عقب انتهاء مباحثاتهما. السيسي الرئيس السيسي موريتانيا الرئيس الموريتاني اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة السيدة انتصار السيسى: سعدت بلقاء السيدة جيل بايدن خلال زيارتها لبلدها الثانى مصر السبت، 03 يونيو 2023 08:47 م السيدة انتصار السيسى تودّع قرينة الرئيس الأمريكى بعد انتهاء زيارتها لمصر السبت، 03 يونيو 2023 06:41 م الرئيس السيسى وأمير قطر يطلقان مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السودانى الجمعة، 02 يونيو 2023 09:14 م الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان أهمية العمل لاحتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان الجمعة، 02 يونيو 2023 07:24 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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