مباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الموريتانى بقصر الاتحادية اليوم

كتب محمد الجالى

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، رئيس موريتانيا محمد ولد الغزوانى، بقصر الاتحادية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا عقب انتهاء مباحثاتهما.