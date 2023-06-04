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مباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الموريتانى بقصر الاتحادية اليوم

الأحد، 04 يونيو 2023 11:05 ص
مباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الموريتانى بقصر الاتحادية اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، رئيس موريتانيا محمد ولد الغزوانى، بقصر الاتحادية.
 
ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا عقب انتهاء مباحثاتهما.

السيسي

الرئيس السيسي

موريتانيا

الرئيس الموريتاني

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