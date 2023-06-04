اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 يونيو 2023 01:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ماس كهربائى يتسبب فى اشتعال حريق بأحد العقارات بمنطقة كرداسة

الأحد، 04 يونيو 2023 01:30 م
ماس كهربائى يتسبب فى اشتعال حريق بأحد العقارات بمنطقة كرداسة السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في اشتعال حريق بعقار بكرداسة، وأن ماس كهربائي تسبب في نشوبه.
 
وعاين رجال المباحث العقار  لتحديد الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، كما تم الاستماع لأقوال المقيمين به، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق. 
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا باشتعال حريق بعقار في كرداسة، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم إخماد النيران ومحاصرتها قبل امتداداها للعقارات المجاورة، وتبين لرجال المباحث أن الحريق اشتعل بعقار، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

حريق شقة

حريق عقار

حريق عقار بكرداسة

امن الجيزة

حريق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة