ليتوانيا تتبرع للفلبين بـ400 ألف جرعة من لقاح "فايزر" ثنائي التكافؤ

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أعلنت الحكومة الفلبينية اليوم الأحد استلامها 400 ألف جرعة من لقاح "فايزر" ثنائي التكافؤ المضاد لفيروس "كورونا" تبرعت بها حكومة ليتوانيا.



وذكرت وزارة الصحة الفلبينية أن جرعات اللقاح وصلت البلاد أمس وتعد دفعة قوية للفلبين في حربها ضد الفيروس التاجي، إذ تعد أول جرعات من لقاح ثنائي التكافؤ تصل البلاد.. مضيفة أن اللقاح سيكون فعال ضد متحور "أوميكرون".



وأشارت الوزارة - حسبما أفادت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الإنجليزية - إلى أنه لا توجد أعراض جانبية معروفة للقاح، وأن الأولوية في الحصول عليه ستكون للعاملين بالقطاع الطبي وكبار السن.



من جانبها، صرحت قنصل ليتوانيا في الفلبين جوليا نيتا فيلزيوس بينيا بأن وصول جرعات اللقاح يبرز العلاقات الدبلوماسية القوية بين البلدين، معربة عن سعادة بلادها بكونها أول دولة ترسل لقاح ثنائي التكافؤ إلى الفلبين.