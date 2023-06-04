لجنة "6+6" الليبية تصوت بالإجماع على قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة

كتب أحمد جمعة

توافقت لجنة "6+6" الليبية المشتركة على قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة خلال الاجتماعات التي تستضيفها مدينة بوزنيقة المغربية، وذلك بحسب ما أكده عضو مجلس النواب الليبي عز الدين قويرب العضو باللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابات.

وأكد عضو البرلمان الليبي – بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية - تصويت اللجنة بالإجماع خلال اجتماعها في مدينة بوزنيقة المغربية على القوانين الثلاثة الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة بغرفتيه ( النواب – الشيوخ ) .

كانت مصادر ليبية مسؤولة قد أكدت توافق أعضاء لجنة "6+6" في مدينة بوزنيقة المغربية حول سبل معالجة المواد الخلافية الرئيسية والمتعلقة بترشح العسكريين، ومزدوجي الجنسية في الانتخابات المقبلة ، وخاصة انتخابات رئيس الدولة .

وأشارت المصادر إلى إمكانية الإعلان والتوقيع الرسمي على هذا القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية المتوافق عليها برعاية مغربية من قبل رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح، وخالد المشري، يوم غد الاثنين بمدينة بوزنيقة المغربية .

كانت اللجنة الليبية المشتركة "6+6" قد أعلنت في مايو الماضي توافقها على النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، وكيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.

وتشكلت لجنة (6+6) من مجلسي النواب والدولة فى ليبيا نهاية مارس الماضي لوضع القوانين والتّشريعات للانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية هذا العام وفقًا للتّعديل الدّستوري الثّالث عشر الذي أقره مجلسا النواب والدولة، حيث ينص التعديل الدستوري، على "تشكيل لجنة مشتركة من قبل المجلسين بواقع ستة أعضاء عن كل مجلس، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس، وذلك لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات.

ويمثل مجلس الدولة الليبى في اللجنة كل من: أحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما سليمان بلال، بينما يمثل مجلس النواب الليبى نور الدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمه، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب، وكانت اللجنة قد عقدت أول اجتماع تمهيدي لها في العاصمة الليبية طرابلس فى 5 أبريل الماضى تبادلا خلاله وجهات النظر حول استراتيجية عمل اللجنتين، والآليات التى ستُتّبع لأداء المهام الموكلة إليهما.