اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 يونيو 2023 11:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

كولومبيا تحذر من ثوران بركان نيفادو ديل رويز خلال أيام بعد عدة انفجارات..فيديو

الأحد، 04 يونيو 2023 11:03 ص
كولومبيا تحذر من ثوران بركان نيفادو ديل رويز خلال أيام بعد عدة انفجارات..فيديو بركان - أرشيفية
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت السلطات الكولومبية من ثوران بركان نيفادو ديل رويز خلال أيام، وذلك بعد تسجيل عدة انفجارات وهزات أرضية جعلت السلطات فى حالة من التأهب مع اصدار اشعارات وتبيهات رسمية بالتزام الهدوء، حسبما قالت صحيفة التيمبو .

وأشارت الصحيفة إلى أن الخدمة الجيولوجية الكولومبية حددت أنه على الرغم من الانخفاض فى النشاط الزلزالى مقارنة بالاسابيع السابقة، إلا أن خطر ثوران بركان نيفادو ديل رويز لا يزال كامنا.

ووفقا للهيئة الكولومبية فإن النشاط البركانى لا يزال غير مستقر للغاية ولا يستبعد أن ينفجر البركان خلال أيام أو اسابيع قليلة .

وفي هذا الصدد، اعتمد المتخصصون أنفسهم على معايير مثل الكشف عن الشذوذ الحراري المهم في قاع الحفرة بواسطة الأقمار الصناعية ، وتكرار إخراج الرماد واستمرار التشوه الطفيف للتضاريس ، فضلاً عن الاختلافات والنقصان في ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الكبريت.

وحذرت الدائرة الجيولوجية الكولومبية من أنه "بالإضافة إلى ذلك ، في مناسبات سابقة، بعد تقديم تغييرات مهمة في نشاطه ، قائلة فى بيان "أظهر بركان نيفادو ديل رويز هدوءًا واضحًا قبل حدوث ثوران كبير ، لذلك يجب أن نواصل إعداد أنفسنا".

ونتيجة لذلك، نبهت الهيئة المجتمعات المحيطة إلى توخي اليقظة والهدوء، وشددت على أنه "فى حالة حدوث أى تغيير كبير فى نشاط بركان نيفادو ديل رويز ، فسوف نخطرك على الفور".

وعلى ارتفاع 5321 مترًا فوق مستوى سطح البحر ، تعد نيفادو ديل رويز بركانًا طبقيًا مكونًا من طبقات عديدة من الحمم البركانية التي تتناوب مع الرماد المتصلب وغيرها من الصوامع البركانية، بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر أقصى شمال البراكين النشطة لحزام الأنديز ، وتقع بين مقاطعتي توليما وكالداس.

مع ما لا يقل عن ثلاث فترات ثوران كبير ، في 13 نوفمبر 1985 ، دفن ثوران صغير العاصمة الحضرية أرميرو (قسم توليما)، و توفي حوالي 25000 شخص في تلك المناسبة ، في ثاني أكثر ثوران بركاني تدميراً في القرن العشرين ، والثاني بعد ثوران جبل بيليه (جزيرة مارتينيك) في عام 1902.

 

 


بركان

نيفادو ديل رويز

ثوران بركان

كولومبيا



الموضوعات المتعلقة

اكتشاف فوهة بركان عملاقة من انفجار العصر الجليدى تقذف الطين والميثان

الثلاثاء، 30 مايو 2023 11:00 م

براكين وحرائق غابات وفيضانات.. الطبيعة تثور مجددا ضد الإنسان (فيديو)

الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:00 م

الطبيعة تثور مجددا.. بركان المكسيك يهدد حياة 25 مليون شخص.. حرائق الغابات تجتاح جنوب أوربا وتجبر 30 ألف شخص فى كندا على هجرة منازلهم.. وفيضانات تُغرق مناطق باليمن والجزائر.. فيديو وصور

الإثنين، 29 مايو 2023 06:30 م

درون ترصد تطاير الرماد من بركان "بوبو" والسكان يترقبون الثوران.. فيديو

الأحد، 28 مايو 2023 03:17 م

انفجار بركان رينكون دى لا فيجا يتسبب فى غرق كوستاريكا بالرماد الساخن..فيديو

الأحد، 28 مايو 2023 11:09 ص

براكين العالم النشطة الأكثر خطورة.. "بوبو" فى المكسيك بالمرتبة الثانية.. "ديل رويز" الكولومبى دمر بلدة كاملة وقتل 25 ألف شخص.. "ماونا لوا" بهاواى أعاد نشاطه بعد 40 عامًا.. و"هونجا تونجا" تسبب فى اختفاء جزيرة

السبت، 27 مايو 2023 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة