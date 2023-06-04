قطع الكهرباء عن 5 قرى فى بنى سويف الأربعاء المقبل.. تفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائى عن قرى "الحمرايا، بياض العرب، بنى سليمان، العلالمة بنى سويف، أبوصالح/ ناصر"، وذلك يوم الأربعاء المقبل 8 يونيو، اعتبارا من الساعة 8.30 صباحا، وحتى 11 ظهرا، لعمل صيانة على لوحة الكهرباء ببياض.