اليوم السابع
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فتح 24 فصلاً لمحو الأمية في بنى مزار بالمنيا ضمن مشروع "المصريون يتعلمون"

الأحد، 04 يونيو 2023 05:50 م
فتح 24 فصلاً لمحو الأمية في بنى مزار بالمنيا ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" للواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن فتح 24 فصلاً لمحو الأمية بمركز بنى مزار، خلال شهر مايو الماضي تمهيدًا  لدخول رواد الدورة الامتحانية في المرحلة القادمة، وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" ووفقا ً لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لمحو الأمية.

من جانبه، قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة لمشروع "المصريون يتعلمون"، لافتا ًإلى أنه تم فتح 24 فصلا ًبمركز بني مزار بما يتيح استقبال 240 دارساً ممن يرغبون في الحصول على شهادة محو الأمية.
 

محو الامية

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