اليوم السابع
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غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية بالقاهرة: لم نتلق أى شكاوى

الأحد، 04 يونيو 2023 01:03 م
غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية بالقاهرة: لم نتلق أى شكاوى غرفة عمليات إمتحانات الدبلومات الفنية بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أدى طلبة التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم الأحد، امتحان الدبلومات الفنية التحريرية، نهاية العام الدراسي الدور الأول 2023 / 2022 ، بجميع أنواعه، (صناعي، تجاري، فندقي، مهني، زراعى)، وعددهم (47895) طالب وطالبة في (197) لجنة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية. 
 
وأكد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني بالعاصمة أن غرفة ديوان عام المديرية، تواصل دائم مع غرف عمليات الإدارات التعليمية وأن الإمتحانات تمر فى هدوء وانتظام ولم تتلق الغرفة أى شكاوى .
وتؤدى طلاب دبلوم الثلاث سنوات صناعى الفترة الأولى والفترة الثانية إمتحان (مواد فنية)، اما طلبة دبلوم الثلاث سنوات صناعى مهنى تؤدى إمتحان (مواد فنية)، وطلبة دبلوم الثلاث سنوات مزدوج صناعى تؤدى إمتحان (مواد فنية)، وطلبة دبلوم خمس سنوات صناعى، تؤدى إمتحان (مواد فنية).
 
ووتؤدى طلبة دبلوم تجارى ثلاث وخمس سنوات، إمتحان (مواد فنية)، أما طلبة دبلوم ثلاث سنوات زراعى تؤدى إمتحان (محاصيل الحقل)، ويؤدى طلبة الدبلوم الفندقى ثلاث سنوات وخمس سنوات فترة أولى(مواد فنية)، فترة ثانية (محاسبة فندقى).
 

امتحانات الدبلومات الفنية

الدبلومات

التعليم الفنى

تعليم القاهرة



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