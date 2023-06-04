اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 يونيو 2023 08:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحانات مادتى الفقه والحديث

الأحد، 04 يونيو 2023 07:00 ص
طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحانات مادتى الفقه والحديث الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يؤدى اليوم طلاب القسم الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية امتحانهم بمادتى الفقه والحديث، حيث تستمر الامتحانات حتى الساعة الواحد والنصف.
 
يذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.
 
ومن تعليمات إدارة الامتحانات انه يحظر إجبار أي طالب على تسليم ورقة إجابته قبل انتهاء الوقت المخصص لامتحان المادة حتى وإن كان الطالب متواجدا في اللجنة بمفرده أو سحب ورقة إجابته حال ضبطه بالغش والاكتفاء بتحرير المحضر اللازم لذلك.
 
ويحظر خروج الطالب قبل نصف وقت اللجنة إلا في حالة خروجه بالأسعاف بسبب سوء حالته الصحية ويشترط حال خروجه سحب ورقة الإجابة قبل خروجه وترسل مع أوراق اللجنة إلى لجنة النظام والمراقبة مع تقرير بذلك.
 
كما  يحظر على أي ملاحظ استكمال بيانات أي طالب بخط يده، و يحظر على الطلاب الإجابة بقلم مخالف للقلم الأزرق الجاف، كما يحظر إرسال أي مضبوطات الغش (موبايل أو سماعات أو خلافه) إلى لجنة النظام والمراقبة ويكتفى بالتقارير والمحاضر،و يحظر تفتيش الفتيات من خلال أي عضو من أعضاء اللجنة أو أمامه أيا كانت مسئوليته ويقتصر ذلك على من يكلفه رئيس اللجنة من العضوات المنتدبات أو إحدى وكيلات اللجنة إن وجد.
و يحظر قيام أي أحد مهما كانت مسئوليته سحب كراسة إجابة الطالب أثناء عقد الامتحان لأي سبب من الأسباب، كما يحظر امتحان الطالب المعاق تحريريًا في المواد المقررة شفهيا فقط.
 
 
 

قطاع المعاهد الأزهرية

الثانوية الازهرية 2023

الثانويه الازهريه 2023

الثانوية الأزهرية



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية فى يومها الأول

السبت، 03 يونيو 2023 01:32 م

وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية ويوجه بتوزيع المياه الباردة على الطلاب

السبت، 03 يونيو 2023 01:13 م

إصابة طالب بحالة إغماء في امتحانات الثانوية الأزهرية بقنا

السبت، 03 يونيو 2023 01:11 م

رئيس المنطقة يستهل متابعاته لامتحانات الثانوية الأزهرية بلجان فى دار السلام

السبت، 03 يونيو 2023 12:04 م

بدء لجنة امتحان الحديث للقسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية

السبت، 03 يونيو 2023 11:36 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة