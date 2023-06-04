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طقس الإسكندرية اليوم.. متعدل صباحا على أنحاء المحافظة والعظمى 27 درجة "صور"

الأحد، 04 يونيو 2023 09:43 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. متعدل صباحا على أنحاء المحافظة والعظمى 27 درجة "صور" حالة الطقس بالإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبى

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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية مع انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدلا صباحا، وتسجل درجات الحرارة اليوم والعظمى 27 درجة، والصغرى تسجل 20 درجة
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.
 
ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والسواحل الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء، مع وجود شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.
 
وانتهى فصل الشتاء الاثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الاثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوم و17 ساعة و13 دقيقة.
 
وبعد الاعتدال الربيعى تستمر حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس فى الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، فى حين يحدث العكس فى نصف الكرة الجنوبى حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف فى نصف الكرة الشمالى، ويحدث الشتاء فى نصف الكرة الجنوبى، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفى.
 
ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".
الطقس في الإسكندرية اليوم
الطقس في الإسكندرية اليوم

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