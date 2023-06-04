اليوم السابع
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ضمن "قادرون باختلاف"..محافظ الجيزة يسلم 57موتوسيكلا وكرسياً كهربيا لذوى الهمم

الأحد، 04 يونيو 2023 01:14 م
ضمن "قادرون باختلاف"..محافظ الجيزة يسلم 57موتوسيكلا وكرسياً كهربيا لذوى الهمم محافظ الجيزة يسلم 57 موتوسيكلاً وكرسياً كهربائياً لذوى الهمم
كتبت - مرام محمد

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سلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، 18 موتوسيكل طبياً، و39 كرسيا كهربائيا لذوي الهمم والقدرات الخاصة، مقدمة من إحدى المؤسسات الخيرية للعمل على دعمهم وتسهيل حركتهم.
 
وأكد محافظ الجيزة، على اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم لدعم الخدمات المقدمة لهم وتحسين سبل معيشتهم، مشيراً إلى أن إطلاق مبادرة قادرون باختلاف ساعدت فى تكثيف الجهود المقدمة لزيادة وتنوع الدعم المقدم لهم وإدماجهم داخل المجتمع. 
 
وثمن محافظ الجيزة، الدور الحيوي لتلك المؤسسات المجتمعية في دعم قضايا تنمية المجتمع، مؤكدا على استمرار التعاون بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني الجيزة.
 
وخلال تسليم الكراسي المتحركة والتروسيكلات حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على الاستماع إلى مطالبهم، معربًا عن سعادته بلقائه بهم، وموجهاً نائب المحافظ ببحث المطالب الخاصة بهم وسرعة تلبيتها بالتنسيق مع مديرية التضامن بالجيزة وتذليل العقبات وحل أي مشكلات تواجههم.
 
وأشار محافظ الجيزة إلى أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.
 
حضر فعاليات تسليم الكراسي المتحركة والموتوسيكلات المجهزة طبياً، هند عبد الحليم نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي.
محافظ الجيزة يسلم 57 موتوسيكلاً وكرسياً كهربائياً لذوى الهمم (8)
محافظ الجيزة يسلم 57 موتوسيكلاً وكرسياً كهربائياً لذوى الهمم (8)

محافظ الجيزة يسلم 57 موتوسيكلاً وكرسياً كهربائياً لذوى الهمم (7)
محافظ الجيزة يسلم 57 موتوسيكلاً وكرسياً كهربائياً لذوى الهمم (7)

محافظ الجيزة يسلم 57 موتوسيكلاً وكرسياً كهربائياً لذوى الهمم (6)
محافظ الجيزة يسلم 57 موتوسيكلاً وكرسياً كهربائياً لذوى الهمم (6)

محافظ الجيزة يسلم 57 موتوسيكلاً وكرسياً كهربائياً لذوى الهمم (5)
محافظ الجيزة يسلم 57 موتوسيكلاً وكرسياً كهربائياً لذوى الهمم (5)

محافظ الجيزة يسلم 57 موتوسيكلاً وكرسياً كهربائياً لذوى الهمم (4)
محافظ الجيزة يسلم 57 موتوسيكلاً وكرسياً كهربائياً لذوى الهمم (4)

محافظ الجيزة يسلم 57 موتوسيكلاً وكرسياً كهربائياً لذوى الهمم (3)
محافظ الجيزة يسلم 57 موتوسيكلاً وكرسياً كهربائياً لذوى الهمم (3)

محافظ الجيزة يسلم 57 موتوسيكلاً وكرسياً كهربائياً لذوى الهمم (2)
محافظ الجيزة يسلم 57 موتوسيكلاً وكرسياً كهربائياً لذوى الهمم (2)

محافظ الجيزة يسلم 57 موتوسيكلاً وكرسياً كهربائياً لذوى الهمم (1)
محافظ الجيزة يسلم 57 موتوسيكلاً وكرسياً كهربائياً لذوى الهمم (1)
 

ذوي الهمم

قادرون باختلاف

محافظ الجيزة

الجيزة



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