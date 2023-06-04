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ضبط عاطل استولى على 1.2 مليون جنيه لتوظيفها فى تجارة الأرضى بسوهاج

الأحد، 04 يونيو 2023 09:22 ص
ضبط عاطل استولى على 1.2 مليون جنيه لتوظيفها فى تجارة الأرضى بسوهاج متهم - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من ضبط عاطل يقيم دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج لقيامه بالاستيلاء على "1.200.000 " مليون ومائتان ألف جنيهاً لتوظيفها فـى تجارة الأرضى مقابل أرباح شهريه إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية.
 
كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا بورود محضراً من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو مجدى ا ج ا 38 سنة حاصل على دبلوم صناعى و" 8 " آخرين ويقيمون دائرة مركز دار السلام 00 بتضررهم من المدعو مؤمن ج ل ب 39 سنة حاصل على دبلوم تجارة ويقيم دائرة مركز دار السلام لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "1.200.000 " مليون ومائتان ألف جنيهاً لتوظيفها فـى تجارة الأرضى مقابل أرباح شهريه إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية.
 
عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.
 

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