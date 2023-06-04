"شمس" طفلة بالشرقية تبدع فى المدائح النبوية والإنشاد الدينى.. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

"شمس محمد عيد" بنت الشرقية طفلة عمرها 12 عاماً، طالبة بالصف الأول الإعدادي، صاحبة حنجرة ذهبية فى الإنشاد الديني والمدائح النبوية.. "اليوم السابع" التقى شمس التى حباها الله صوتاً جميلاً، وأصبحت تحظى بحب الجميع.

الطفلة شمس من قرية طوخ، بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، قالت: "والدتى اكتشفت موهبتى بالصدفة، عندما أنشدت أنشودة فأعجبت والدتى جدا، وطلبت منى أن تصورها فيديو، وقامت بنشرها على السوشيال ميديا، وجاء الرد مُرضى جدا لى ولوالدتى ووالدى، ومن وقتها بدأت فى الحفظ والإنشاد وأصبحت الأنشودة تريند، وطالب المعلقين عليها بالاستمرار فى بث المدائح والأناشيد على الصفحة، وشجعنى والدي أكثر عندما أحضر لى شيخ يعلمنى طبقات الصوت إسمه الشيخ أحمد حجاج، وبالفعل أصبحت أستطيع التحكم فى الحروف ومخارجها، وأتمنى أن أكون منشدة عالمية فى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم".

أضافت شمس أن والدتها تحب تسمعها، ووالدها يبدى سعادته بصوتها خاصة عندما تنشد أناشيد دينية، وذاع سيطها بين الجيران والأقارب وأصبح الجميع يطلب منها الإنشاد بمجرد رؤيتها، والتزمت بالإنشاد فى طابور الصباح بمدرستها لتبهر المعلمين وزميلاتها، وأصبحت يوميا تغنى وتنشد فى طابور الصباح بمدرستها. وأشارت شمس أنها شاركت فى مسابقة للإنشاد الدينى تابعة لهيئة قصور الثقافة وحصدت المركز الأول على مستوى مركز أبو كبير.