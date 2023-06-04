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شعبة الدواجن: استقرار أسعار كيلو الفراخ للمستهلكين

الأحد، 04 يونيو 2023 08:00 ص
شعبة الدواجن: استقرار أسعار كيلو الفراخ للمستهلكين الدواجن- ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الكيلو الأبيض تسليم أرض المزرعة تراوح بين 62 و 63 جنيها ويصل السعر النهائي للمستهلك بحوالي 70 إلى 75 جنيها في الأسواق.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن سعر الساسو 73 جنيها والكتكوت الأبيض 8 جنيهات والكتكوت الساسو 11 جنيها والأمهات البيضاء 56 جنيها.

وفي سياق آخر ، ذكر رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الكرتونة الأبيض 95 جنيها تسليم المزرعة والبيض البلدي 117 جنيها وكرتونة البيض الأحمر 95 جنيها في سوق الجملة، لافتا إلى أنه يتم إضافة 10 إلى 15 جنيها كسعر بيع للمستهلكين.


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