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سقوط تاجر مواد مخدرة بحوزته كمية من الحشيش المخدر في الجيزة

الأحد، 04 يونيو 2023 11:57 م
سقوط تاجر مواد مخدرة بحوزته كمية من الحشيش المخدر في الجيزة قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط تاجر مواد مخدرة بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق. 
 
كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وتردده على عدة مناطق في الجيزة لترويجها بين عملائه. 
 
تم رصد تحركات المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، تمكن رجال المباحث من إعداد كمين له والقبض عليه، وضبط بحوزته كمية من الحشيش المخدر معدة للبيع.
 
اعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، وذكر أنه تحصل عليها من عاطل لترويجها بين المتعاطين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

مكافحة المخدرات

مخدر الحشيش

امن الجيزة

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