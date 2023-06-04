اليوم السابع
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رويترز: قادة استخبارات حول العالم يجتمعون بمكان سرى فى سنغافورة

الأحد، 04 يونيو 2023 01:07 م
رويترز: قادة استخبارات حول العالم يجتمعون بمكان سرى فى سنغافورة علم سنغافورة
كتبت ريم عبد الحميد

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اجتمع قادة استخبارات 20 دولة فى مكان سرى بسنغافورة، على هامش حوار  شانجريلا، الذى تستضيفه البلد الآسيوى على مدار يومين.

وقالت وكالة رويترز، إن كبار المسئولين من نحو 20 من كبرى وكالات الاستخبارات، قد التقوا فى اجتماعات يتم تنظيمها من قبل حكومة سنغافورة وعقدت فى مكان منفصل عن موقع استضافة منتدى الأمن الدولى على مدار سنوات، ولم يتم الكشف عنها من قبل.

 

 ومثل الولايات المتحدة مديرة الاستخبارات الوطنية أفريز هينز، التى تترأس مجتمع الاستخبارات فى بلادها، بينما كانت الصين من ضمن الدول الأخرى الحاضرة على الرغم من التوترات بين القوتين العظمتين.

 

 وحضر أيضا سامانت جول، رئيس الوكالة الهندية لجمع الاستخبارات بالخارج، بحسب ما أفادت مصادر هندية.

 

 وقال مصدر مطلع على المحادثات إن الاجتماع يعد عنصرا أساسيا فى جدول أعمال الظل الدولى. وبالنظر إلى مجموعة البلدان المعنية، فإنه ليس حدثا تقليديا، وإنما وسيلة لتعزيز فهم أعمق للنوايا.

 

 وتابع قائلا إن هناك "رمز" غير معلن بين أجهزة الاستخبارات، بأن بإمكانهم الحديث عندما تصبح الدبلوماسية الرسمية المفتوحة أكثر صعوبة، وهو عامل مهم خلال أوقات التوترات، وحدث سنغافورة يساعد على تعزيز ذلك.

 

 وقال متحدث باسم وزارة دفاع سنغافورة أثناء مشاركته فى حوار تشانجريلا، إن المشاركين من بينهم كبار مسئولين من وكالات استخبارات انتهزوا الفرصة أيضا للاجتماع بنظرائهم.

 

 


منتدى الامن الدولى

حوار شانجريلا

سنغافورة

مسئولو الاستخبارات



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