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راقبوا الكوكب.. الزهرة يصل استطالته العظمى ويشاهد بالعين المجردة مساء اليوم

الأحد، 04 يونيو 2023 10:35 ص
راقبوا الكوكب.. الزهرة يصل استطالته العظمى ويشاهد بالعين المجردة مساء اليوم الزهرة فى استطالته العظمى
كتب ـ محمود راغب

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سيصل كوكب الزهرة اليوم الأحد 4 يونيو 2023 إلى استطالة العظمى المسائية ( أكبر مسافة زاوية) شرق الشمس عند الساعة (04:11 مساء بتوقيت جرينتش) في ظهوره المسائي بسماء مصر والوطن العربي.
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن كوكب الزهرة يرصد بالعين المجردة في الأفق الجنوبي الغربي بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل وسيكون لمعانه (4.3-) وسيظهر للراصد بالعين المجردة مثل قطعة الماس معلقة في السماء وسيبقى مشاهدا لبضعة ساعات بعد غروب الشمس.
 
وعند رصد الزهرة عبر التلسكوب سيلاحظ أن إضاءة قرصه تناقصت مقارنة بالأشهر الماضية وأصبح الآن نصفه (50 %) مضاء بنور الشمس، وسوف تتناقص إضاءة سطحه ليتحول إلى شكل هلال ويحقق أعظم تألق باعتباره "نجمة" المساء مطلع يوليو المقبل وسيقابل ذلك زيادة في حجم قرصه الظاهري.
 
إن مدار الزهرة أقرب إلى الشمس من مدار الأرض، مما يعني أن الكوكب يظهر دائمًا بالقرب من الشمس ويضيع في وهج الشمس معظم الوقت.
 
يمكن رصد كوكب الزهرة لبضعة أشهر في كل مرة يصل فيها إلى أقصى زاوية من الشمس - وتتكرر هذه الظهورات مرة كل 584 يوما تقريبًا، وتحدث بالتناوب في سماء الصباح والمساء، اعتمادًا على ما إذا كان كوكب الزهرة يقع شرق الشمس أو إلى غربها.
 
عندما يكون كوكب الزهرة في شرق الشمس، يشرق ويغرب بعد وقت قصير من الشمس ويمكن رؤيته في وقت مبكر من شفق المساء كما هو الآن، وعندما يكون إلى الغرب من الشمس، فإنه يشرق ويغرب قبل وقت قصير من شروق الشمس ويكون مرئي قبل شروق الشمس.
 
يصل الزهرة إلى أقصى مسافة تفصله عن الشمس بحوالي 48 درجة، ومع ذلك، تكون بعض أوقات السنة أكثر ملاءمة لمشاهدة كوكب الزهرة من غيرها.
 
 

 


كوكب الزهره

الزهره

استطاله كوكب الزهره

كوكب الزهره بسماء مصر

الظواهر الفلكيه



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