رئيس وزراء العراق: مستعدون لمساعدة الشعب السوري في تجاوز أزماته

كتب أحمد جمعة

استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، وزير خارجية الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد، وشهد اللقاء التباحث في مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة العراقية.

ونقل وزير خارجية سوريا إلى رئيس وزراء العراق تحيات الرئيس السوري بشار الأسد، كما نقل دعوته له لزيارة دمشق من أجل البحث في مزيد من آفاق التعاون الثنائي وتنسيق العمل المشترك، نحو ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقى إلى أهمية وحدة الأراضي السورية بالنسبة للعراق، وترابط الأمن الوطني العراقي بأمن سوريا، كما أكد الاستعداد التامّ لمساعدة الشعب السوري في تجاوز معاناته وأزماته.

من جانبه أعرب وزير خارجية سوريا عن دعم بلاده خطوات العراق، ودوره المحوري في المنطقة، وجهوده لتوطيد العلاقة بين الأشقاء العرب وبين دول المنطقة، مؤكداً الرغبة في العمل المشترك لمواجهة التحديات المشتركة، وتبادل المعلومات في ما يتعلق بمكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب، ورعاية ملف اللاجئين.

وأعرب أيضاً عن تقدير حكومة بلاده لمواقف العراق الداعمة لسوريا في مواجهة الأزمات، وفي استضافته عدداً كبيراً من المواطنين السوريين.