رئيس هيئة قناة السويس: جاهزون دائما للتعامل مع أى حالات طارئة

كتب أحمد عرفة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، إن ازدواج قناة السويس سهل عملية المرور في المجرى الملاحي خاصة في حالات الطوارئ، مؤكدون أنهم جاهزون دائمًا للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأضاف رئيس الهيئة، في مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن حركة الملاحة منتظمة بعد التعامل مع عطل بإحدى ناقلات البترول.

وأوضح أن حركة الملاحة عادت إلى طبيعتها منذ الساعة العاشرة والنصف صباحًا في الاتجاهين، وأنه تم قطر السفينة التي عطلت إلى الجراج بالكيلومتر 17 ترقيم القناة، حتى يتم إصلاحها ثم تعود إلى خط سيرها الطبيعي.

وتابع: الهيئة حققت أعلى عائد لها السنة الماضية بـ8 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يكون عائد العام الحالي أكبر منه.

ويبلغ طول ناقلة البترول "SEAVIGOUR" التي ترفع علم مالطا 274مترًا، وعرضها 48 مترًا، وحمولتها 82 ألف طن، ومن المقرر أن تستأنف السفينة عبورها بالقناة فور إصلاح العطل.

جدير بالذكر، أن حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم الأحد عبور 60 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.5 مليون طن.