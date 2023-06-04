دراسة بريطانية تنصح بتناول التوت والتفاح لاحتوائهما على الفلافانول

كتبت رانيا عامر

من المعروف لدى الجميع أن اتباع نظام غذائي صحي مناسب لكل فرد يساعدك في الحفاظ دائمًا على صحتك ويقلل من إصابتك ببعض الأمراض، ودائمًا ينصح خبراء الصحة بتناولك مركبات الفلافانول المضادة للأكسدة، والتي تتوافر بداخل كل من فاكهة التوت والتفاح وغيرها من الفواكه.

أفادت دراسة بريطانية حديثة بأنّ إضافة 500 ملليجرام من مركبات الفلافانول المضادة للأكسدة، الموجودة في الشاي الأخضر والتفاح والتوت والكاكاو وغيرها، إلى نظامك الغذائي يوميًا، قد يبطئ من التدهور العقلي المرتبط بالعمر، وفقا لما نشرته شبكة سى إن إن.

ويوضح الأطباء في حالة ان يكون التدهور العقلي المرتبط بالعمر خفيا، أن هذه الحالة تؤثر على سرعة التفكير، والقدرة في الحفاظ على الانتباه، والصعوبة بالعثور على الكلمات. ولا ينبغي الخلط بينها وبين مرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى.

ومن جانبه قال الدكتور إيان جونسون، الأستاذ الفخري في معهد Quadram بنورويتش، لأبحاث الغذاء والصحة في المملكة المتحدة، أن كبار السن الذين يستهلكون طعامًا غير غني بالفلافانول سجلوا مستويات أدنى في اختبارات وظيفة ذاكرة الحصين مقارنة مع الأفراد الذين يستهلكون مستويات أعلى.

وأوضح جونسون أنه عندما أعطي الأشخاص مكملات يومية تحتوي على الفلافانول المشتق من الكاكاو، تحسّن أداؤهم في اختبار تذكر الكلمات المرتبط بالعمر.

ما هي مركبات الفلافانول؟

مركبات الفلافانول، التي يطلق عليها أيضا اسم فلافان3أولس، تساعد على إعطاء الفاكهة والخضار ألوانها الزاهية. قد يحتوي كل نبات على أكثر من نوع واحد من الفلافانول، بالإضافة إلى المغذيات الدقيقة الضرورية التي تكمل بعضها. هذا السبب الرئيسي وراء توصية العديد من خبراء التغذية بتناول أطعمة بألوان قوس قزحللحصول على فائدة قصوى.

جميع مركبات الفلافانول عبارة عن مواد نشطة بيولوجيًا، وتتكون بشكل طبيعي وتؤثر على العمليات داخل الجسم.كما أوصت أكاديمية التغذية وعلم التغذية بتناول يومي يتراوح بين 400 و600 ملليجرام من مركبات الفلافانول. وأكدت الدراسات المختلفة علي ان تلك المركبات قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري.