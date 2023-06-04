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خلال ساعات.. نظر محاكمة 5 متهمين فى قضية اللجان النوعية بحلوان

الأحد، 04 يونيو 2023 04:00 ص
خلال ساعات.. نظر محاكمة 5 متهمين فى قضية اللجان النوعية بحلوان المستشار محمد السعيد الشربيني
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الأولي إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة محاكمة 5 متهمين فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم، بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر، في القضية المعروفة باللجان النوعية بحلوان.
 
واتهمت النيابة العامة 22 متهمًا، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتى جاءت أحداثها على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، بأنهم قتلوا مواطنًا وخطفوا واحتجزوا أخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.
 
 

اللجان النوعية

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