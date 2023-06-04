حياة كريمة تنظم قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة بمطروح

كتب -أحمد الزغبي

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، انتظام القوافل التعليمية المجانية لطلاب شهادة الثانوية العامة والتى تنظمها مؤسسة حياة كريمة، من خلال مبادرة 10 أيام تقدر، والتى وتبث أون لاين للمراجعة النهائية للمواد الدراسية، لعدد من خبراء التعليم مع إقبال كبير من أبناء مطروح لمتابعتها خلال هذا الاسبوع بقاعة مكتبة مصر العامة، وذلك في إطار التيسير على الطلاب وتخفيف الأعباء عنهم وأولياء أمورهم، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

على صعيد آخر، قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، بجولة ميدانية لتفقد تنفيذ عدد من المشروعات مع التشديد على الإسراع بجهود الانتهاء لتوفير، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تفقد محافظ مطروح أعمال مد شبكة المرحلة الثالثة من مشروع الصرف الصحى بالمحافظة من شارع الملح حتى مدخل أندلسية.

كما تفقد محافظ مطروح أعمال مد شبكة كابلات تحسين خدمة الاتصالات بشارع علم الروم موجها لمنطقة تليفونات مطروح للإسراع في إنهاء الأعمال وإعادة الشيئ لأصله مع تيسير حركة الطريق بمنطقة العمل.

كما تفقد محافظ مطروح أعمال مد مأخذ مياه البحر لمحطة الرميلة ٤ بطاقة 65 ألف م٣ والذى تنفذه إدارة المياه بالقوات المسلحة، وقام محافظ مطروح بجولة تفقدية داخل محطات تحلية مياه البحر بالرميلة ومتابعة كميات ضخ المياه، واستمع لمهندسى المحطات حول نسبة كميات ضخ المياه من الوحدات مع أعمال صيانة الفلاتر وإزالة رواسب البحر عقب نوبة الطقس الأيام الماضية موجها بالإسراع في إنهاء الأعمال والعمل على استقرار ضخ المياه بمزيد من الكميات لمناطق المدينة.

وناقش محافظ مطروح مقترحات العمل على زيادة نسبة الضخ سواء من مد مأخذ محطات التحلية واحد واثنين وثلاثة إلى عمق أطول مع مأخذ محطة الرميلة ٤ ،وإنشاء حوض كبير للترسيب لمنع دخول الرواسب إلى الفلاتر مما يعمل على زيادة الضخ .

كما وجه محافظ مطروح، لشركة مياه الشرب بالإسراع في أعمال إصلاح كسر خط المياه بمنطقة فوكة على الطريق الدولى الساحلي والاسراع في توفير ،وضخ المياه للمواطنين.

كما تفقد محافظ مطروح، أعمال تنظيف و تسوية الرمال بمنطقة شاطئ الفيروز حتى مدخل كبرى روميل موجها، بالإسراع فى انهاء الأعمال خاصة، مع بدء حركة السياحة على المحافظة.

كما تفقد محافظ مطروح، أعمال مد البنية التحتية وأعمال الرصف بمنطقة سوانى زهويق بمنطقة باب البحر حيث جارى أعمال تسوية السن تمهيدا لأعمال الرصف قريبا لشوارع المنطقة لتيسير حركة السير بها مع مراجعة كابلات الكهرباء لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.