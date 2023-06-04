جهاز تعليم الكبار ينظم ندوة تثقيفية لرفع جدارات الهيئة بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب

محمود طه حسين

افتتح الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبا، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الندوة التثقيفية لرفع جدارات قيادات الهيئة، حيث رحب محمد ناصف بأعضاء التنسيقية، المهندس محمد السباعي عضو تنسيقية شباب الأحزاب ووكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ومؤمن سيد عضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وإسلام عضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب، كما أثنى على مجهوداتهم الفتية فهم أيقونات شبابية تعمل في تناغم تام من أجل نهضة ورقي مصر.

وأكد ناصف أن تنسيقية شباب الأحزاب تضم مختلف الكوادر البشرية القادرة على تحقيق الكثير؛ من أجل مصرنا الغالية، موضحا أن الشراكة مع التنسيقية مبنية على حب الوطن والانتماء، كما أكد ناصف بأن الإدارة فن وعلم ومهارة ولها الكثير من الأساليب والأنماط وكلها تعمل بالتوازي جنبا إلي جنب أبرزها وأحدثها الإدارة بالحب، وأن تقدم مصر يقوم على ركيزتين أساسيتين هما: إرادة سياسية قوية وأصبحنا نمتلكها الآن ،وإدارة جيدة ،ومنها تحدث انطلاقة للمجتمع في جميع المجالات.

وأضاف ناصف بأن التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لايمكن أن تتحقق ما لم يتم القضاء على الأمية،والمطلوب من الهيئة تقديم الوجبة العلمية الدسمة والتي تتضمن كل أنماط الأمية ( الأمية البيئية - الأمية الصحية - الأمية الاجتماعية"

وأشار ناصف بأن مبادرة حياة كريمة تهتم بالفئات المهمشة في المجتمع ؛ لبناء الإنسان ، وتنمية الوطن ، والعدالة الاجتماعية في القرى ،وأنها تتبني الفكر الكلي في منظومة الإصلاح من أجل الارتقاء بالإنسان المصري على كل المستويات.