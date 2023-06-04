جنايات كفر الشيخ تقضي بمعاقبة عاملين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة خطف طفل

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبدالغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا، حضوريًا بمعاقبة عامل عادي، وعامل زراعي بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليهما بخطف طفل قائد مركبة بخارية إلى أحد الأماكن النائية بغرض سرقة مركبته معتدين عليه بالضرب، ومحدثان إصابته، والزمتهما المحكمة بالمصاريف الجنائية، وذلك في أحداث القضية رقم 1428 لسنة 2023 جنح مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 931 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية قد أحال كل من "ه.م.ا.ع.ا"، 23 عامًا، عامل عادي، ويقيم بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، و"ه.م.م.م.ا"، 21 عامًا، عامل زراعي، ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز الرياض، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لاجراء محاكمتهما عما أسند إليهما.

وتبين من تقرير إحالتهما إلى محكمة جنايات كفر الشيخ بأنهما في يوم 2 فبراير 2023، خطفا بالتحايل طفل بأن استوقفاه ليلا بالطريق العام خلال قيادته مركبة بخارية توك توك مملوكة لوالده وذلك بغرض توصيلهما إلى أحد الأماكن النائية متمكنين من تلك الطريقة الاحتيالية من إبعاده عن أعين ذويه.

ووجه لهما المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية سرقتهما مركبة بخارية "توك توك"، وهاتف خلوي والمملوكة لوالد الطفل المجني عليه، وشقيقه، وكان ذلك بطريق الواقع عليه عندما استوقفاه ليلا بالطريق العام بغرض توصيلهما إلى أحد الأماكن النائية و حال بلوغهما محل الواقعة تعديا عليه بالضرب محدثين إصابته الموصوفة بتقرير مفتش الصحة.