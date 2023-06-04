تعليم كفر الشيخ: تغيب 289 طالبا وطالبة عن امتحانات الدبلومات الفنية

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع امتحانات الدبلومات الفنية ، مشددا على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، وتواصل من غرفة العمليات الرئيسية بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومحمد السبكى، مدير عام التعليم الفنى.

وقال وكيل التعليم، لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أى شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أى مخالفات، مؤكداً أنه أدى 26 ألف و704 طلاب وطالبات فى الدبلومات الفنية، الامتحانات فى مادتى تخطيط وإدارة وإنتاج وصيانة وإصلاح بالتعليم الصناعى، ومادة محاصيل الحقل بالتعليم الزراعى، ومادتى إدارة فندقية ومحاسبة فندقية بالتعليم الفندقى، ومادة المواد التجارية بالتعليم التجارى، وتغيب عن أداء الامتحان 289 طالبا وطالبة.