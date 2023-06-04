تعرف على حالات ينطبق عليها الاعتذار بامتحانات الثانوية العامة في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج القواعد المنظمة لعملية الاعتذارات الخاصة بامتحان الثانوية العامة الدور الأول 2023 والذين تنطبق عليهم الحالات التي يمكن فيها قبول الاعتذار في الفترة من الثلاثاء الموافق 6/6/2023 زحتى الخميس الموافق 8/6/2023 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهر بمقر مدرسة الحديثة الإعدادية للبنات في سوهاج.

واليوم السابع يقدم للقارئ الحالات التى يمكن قبول الإعتذار فيها تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

1 – قومسيون طبى حديث معتم ومختوم من المجلس الطبي العام مدون به يهفى من أعمال الامتحانات أو ممنوع من السفر لهذا العام 2023.

2- العمل جزء من الوقت صورة معتمدة من المستند.

3 – وجود طفل رضيع لا يزيد عمره عن عامين صورة من شهادة الميلاد المميكنه.

4 – سفر الزج أو عمله بمناطق نائية سورة من المستند الدال على ذلك.

5 – وفاة الزوج أو الزوجة بما يتجاوز العام صورة قيد الوفاه مميكن.

6 – الإحالة للمعاش أثناء فترة الإمتحانات صورة المستند.

7 – الحرمان من أعمال الإمتحانات صورة معتمدة من المستند.

8 – ندب الزوج أو الزوجة لأعمال إمتحان الثانوية العامة يتم الإعتذار لأحدهما مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين.

9 – خصومة ثأرية ( خطاب حديث صادر من مديرية الأمن التابع لها المنتدب لهذا العام 2023.

10 – رعاية طفل مريض بمرض مزمن أو معاق صورة من التقارير الطبية.

11 – الاستدعاء للتجنيد صورة من المستند.

12 – عجز 5% سورة من المستند.

13 – إجازة بدون مرتب .

14- ندب لأعمال امتحانات أخرى.

16 لن يتم قبول أي اعتذارات من السادة المقدرين إلا من خلال مشرف عام التقدير.

17 – لن يتم قبول أي اعتذرات في المقر الرئيسى للجنة الإدارة بأسيوط.