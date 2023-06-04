تشييع جنازة الدكتور محمود وهبة بمسقط رأسه في طنطا بعد صراع مع السرطان

شيع المئات مساء اليوم الأحد جنازة الدكتور محمود وهبه مدرس مساعد بكلية التجارة جامعة الأزهر، بمسقط رأسه بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بعد أن توفي بعد صراع مع مرض السرطان داخل إحدي المستشفيات.
وأدي المشيعون صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد توكل بمنطقة سيجر بمدينة طنطا، عقب صلاة العصر وسط حالة من الحزن على فراقه.
كان الدكتور الراحل قد أصيب بمرض السرطان، وتم نقله للمستشفي ودخل للعناية المركزة، وناقش الاستاذ الجامعي رسالة الدكتوراة داخل المستشفي.
وكان فضيلة الأمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر قد تكفل بنفقات علاج الدكتور محمود وهبه، وخضع لرحلة العلاج حتى وافته المنية.
تشييع جنازة الدكتور محمود وهبه (1)
تشييع جنازة الدكتور محمود وهبه (2)
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