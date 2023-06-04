تشييع جنازة الدكتور محمود وهبة بمسقط رأسه في طنطا بعد صراع مع السرطان

وأدي المشيعون صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد توكل بمنطقة سيجر بمدينة طنطا، عقب صلاة العصر وسط حالة من الحزن على فراقه.

كان الدكتور الراحل قد أصيب بمرض السرطان، وتم نقله للمستشفي ودخل للعناية المركزة، وناقش الاستاذ الجامعي رسالة الدكتوراة داخل المستشفي.

وكان فضيلة الأمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر قد تكفل بنفقات علاج الدكتور محمود وهبه، وخضع لرحلة العلاج حتى وافته المنية.