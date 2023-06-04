تحالف أوبك بلس يخفض الإنتاج النفطى بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا فى 2024

وكالات

اتفق "أوبك بلس" على تثبيت سياسة خفض الإنتاج دون تغيير في عام 2023، فضلًا عن تعديل شهر الأساس الذي تُحسَب من خلاله حصص النفط والامتثال في التحالف بدءًا من العام المقبل، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده اليوم الأحد (4 يونيو 2023)، بعد عدّة جولات على مدار اليوم من أجل التوصل إلى اتفاق، بحسب رويترز.

وأعلن التحالف- في بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة - تعديل مستويات إنتاج النفط الإجمالية إلى 40.46 مليون برميل يوميًا، بدءًا من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2024.

خفض بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا

وبحسب حسابات رويترز، فإن "أوبك+" يكون قد خفض إنتاجه النفطي لعام 2024 بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا، بالمقارنة مع مستويات الإنتاج الحالية.

وذكر البيان، أن روسيا وأنجولا ونيجيريا ستشهد خفضا كبيرا في إنتاج النفط المستهدف في 2024.

وأضاف أن العراق سيمدد خفضه الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 211 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024

كما أعلنت وزارة الطاقة العمانية تمديد الخفض الطوعي للإنتاج البالغ 40 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن بلاده ستمدد خفضها الطوعي للإنتاج البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.

وفي بيان رسمي منفصل، أعلنت السعودية تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية 2024 بالاتفاق مع تحالف أوبك+.

وكانت السعودية و8 دول أخرى في التحالف قد أعلنت خفضًا إضافيًا طوعيًا بإجمالي 1.66 مليون برميل يوميًا، في المدّة من مايو 2023 حتى نهاية العام الجاري (2023)، إلى جانب خفض بمقدار مليوني برميل يوميًا في المدّة من نوفمبر 2022 حتى نهاية العام.