بيان مصري أردني مشترك يؤكد استمرار التشاور حول القضية الفلسطينية

كتب أحمد جمعة

أجرى رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، الأحد، مباحثات رسمية مع نظيره المستشار حنفي جبالي؛ أكدا أهمية إدامة التنسيق والتشاور البرلماني المشترك خدمة لصالح الشعبين والبلدين.

وصدر عن اللقاء بيان مشترك – نشرته فضائية المملكة الأردنية - أكّد فيه الجبالي والصفدى أن العلاقات الأردنية المصرية متجذرة وأن التنسيق بين قيادة كلا البلدين في أعلى مستوياته، حيث يحرص الملك عبدالله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، على إدامة التشاور خدمة لقضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكّدا، أهمية الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وضرورة المضي قدماً بتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي الثلاثي الأردني المصري العراقي.

واتفقا على تبادل الخبرات البرلمانية، وأهمية تفعيل دور لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية المصرية، بما يسهم في تنسيق المواقف في المحافل كافة، ويخدم مصلحة الشعبين، كما اتفقا على إدامة التنسيق البرلماني الثلاثي الأردني المصري العراقي، وجرى التأكيد على أهمية التعاون في مجالات التعليم العالي والتبادل التجاري والثقافي.

وفي مؤتمر صحفي أعقب المباحثات، أكّد الصفدي الوقوف دوما إلى جانب استقرار مصر، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على إدامة التنسيق البرلماني الثلاثي الأردني المصري العراقي، بما يسهم في تذليل أي عقبات تواجه مشاريع التكامل المشتركة، خدمة لصالح شعوب الدول الثلاث.

وقدم الصفدي الشكر للموقف المصري الرسمي الراسخ الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

فيما أكد رئيس مجلس النواب المصري على العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين، وعلى تطابق الموقفين المصري والأردني إزاء القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب الأولى، مشيراً إلى أهمية التنسيق البرلماني المشترك وتبادل الخبرات بين كوادر كلا المجلسين.

وثمن مواقف الأردن الثابتة تجاه مصر وخصوصا الموقف من سد النهضة.

وحضر المباحثات عن الجانب المصري: سامي محمد موسى رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب المصري، وعمرو أحمد إبراهيم عضو مجلس النواب المصري، وأحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب المصري، وميرفت الكسان عضو مجلس النواب المصري، وصبورة السيد عضو مجلس النواب المصري، والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب المصري، واللواء هيثم نور الدين مدير مكتب رئيس مجلس النواب المصري، والسفير المصري في الأردن محمد سمير.

وعن جانب مجلس النواب الأردني حضرها: النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب نصار الحيصة، ومساعد رئيس مجلس النواب ذياب المساعيد، والنائب خلدون حينا رئيس لجنة الشؤون الخارجية.