بولندا.. مسيرة للمعارضة فى وارسو بمشاركة نصف مليون شخص

كتب محمد جمال

شارك نحو نصف مليون شخص فى احتجاج كبير نظمته المعارضة البولندية فى العاصمة وارسو، وقال منظمو الاحتجاج: "هناك نحو نصف مليون شخص فى المسيرة، هناك نصف مليون منا".

وأفاد مراسل وكالة "نوفوستى" الروسية بأن المسيرة سلمية، إلا أن الكثير من المشاركين فيها يرددون هتافات مناهضة للحكومة البولندية.

ووفقا لمراسل الوكالة، يشارك في الاحتجاج مختلف طوائف المجتمع البولندى والتى تضم السياسيين المعارضين، وأنصار الشذوذ الجنسى وحرية الإجهاض ومعارضى الأديان، وكل فئة تشارك للمطالبة بتنفيذ مطالبها الخاصة.

ونظمت المسيرة من قبل زعيم المعارضة البولندية رئيس التحالف المدنى الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، دونالد تاسك.

وتم اختيار اليوم الأحد الموافق الـ4 من يونيو لانطلاق المسيرة، كون هذا اليوم يصادف تاريخ انعقاد أول انتخابات برلمانية حرة جزئيا فى بولندا، بتاريخ الـ 4 من يونيو 1989.