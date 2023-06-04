بدء تشغيل الموقع الإلكترونى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج - محمد عزام

بدأ تشغيل الموقع الالكترونى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، ويتم التسجيل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على الرابط التالي www.sgg.eg ويحتوى الموقع على كافة البيانات و الاليات اللازمة للتقدم للمبادرة.

المشروعات المطلوب تقدمها للمسابقة يجب أن تكون في أحد الفئات الست التالية:

1- مشروعات كبيرة الحجم .

2- مشروعات متوسطة.

3- مشروعات محلية صغيرة.

4- شركات ناشئة.

5- المرأة و تغير المناخ و الاستدامة.

6- مبادرات ومشاركات مجتمعية غير هادفة للربح.

معايير التقييم لجميع فئات المشروعات هي: المكون الاخضر- المكون التكنولوجي / الذكي – القابلية للتكرار – الأثر، ويضاف معيار تقييم التمكين و تكافؤ الفرص بالنسبة لفئة المشروعات الخاصة بالمرأة و تغير المناخ و الاستدامة.

ويتم تلقي طلبات التقدم على الموقع الاكتروني www.sgg.eg حتى 30/6/2023

ويأتي إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية في محافظات مصر، تحقيقا للتنمية المستدامة، و التي تعتبر مبادرة غير مسبوقة عالميا تركز على التنفيذ و التطبيق على أرض الواقع مع جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ من خلال تقديم مشروعات محققة لأهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي مما يدعم وجود خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.