اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بابا الفاتيكان يعبر عن حزنه العميق لسقوط ضحايا في حادث قطارات الهند

الأحد، 04 يونيو 2023 09:49 ص
بابا الفاتيكان يعبر عن حزنه العميق لسقوط ضحايا في حادث قطارات الهند البابا فرانسيس
أ ش أ

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عبر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عن حزنه العميق بسبب الخسائر الفادحة في الأرواح التي وقعت جراء حادث تصادم ثلاثة قطارات بولاية "أوديشا" الهندية وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من ألف شخص.


وقال البابا - حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد - إنه يصلي كثيرا من أجل المصابين، معبرا عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل.


ويعد هذا الحادث من أسوأ حوادث السكك الحديدية في الهند منذ ما يقرب من نحو ثلاثة عقود، وقد عبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت سابق عن حزنه البالغ إزاء سقوط ضحايا جراء الحادث، كما أمر بصرف تعويضات مالية للضحايا.


وقد أعلنت السلطات الهندية حالة الحداد الوطني على أرواح الضحايا، وقام وزير السكك الحديدية بتفقد لموقع الحادث أمس السبت لتقييم الوضع حيث أوضح أن أعمال الترميم ستتم على الفور وأن الأولوية لإنقاذ المصابين وتقديم المساعدة الطبية لهم.


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