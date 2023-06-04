انتقادات لتعامل سوناك كوزير للخزانة مع وباء كورونا.. وعالم: مخططه كان "غبيا"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن ريشي سوناك، رئيس وزراء بريطانيا يواجه وابلًا من الانتقادات لقرارته المتعلقة بوباء كورونا عندما كان وزيرا للخزانة وهى الفترة التي يتم التحقيق فيها رسميا حول تعامل حكومة بوريس جونسون مع الوباء.

وهاجم عالم بارز مخطط سوناك لدعم قطاع الضيافة بتقديم حوافز للمواطنين لتناول الطعام فى الخارج ووصفه بـ"الغبي بشكل مذهل" ، حيث يُعتقد أنه تسبب في ارتفاع مفاجئ في حالات الإصابة بالفيروس.

ويخضع دور سوناك كوزير للخزانة خلال الوباء لتدقيق متزايد - كما هو الحال مع سلفه في داونينج ستريت ، بوريس جونسون - في لعبة لوم متصاعدة حول الوباء فى الوقت الذى تستعد فيه ليدي هاليت لفتح تحقيقها في استجابة الحكومة الوبائية لاحقًا هذا الشهر.

وانتقد رئيس الجمعية الطبية البريطانية، البروفيسور مارتن ماكي، الطريقة "غير الفعالة" التي أغفلت بها الحكومة ، بما في ذلك وزارة الخزانة في عهد سوناك، النصائح العلمية طوال فترة الوباء.

في يوم الخميس الماضي، أطلق مكتب مجلس الوزراء محاولة غير مسبوقة في المحكمة العليا لتجنب تسليم رسالة ومذكرات جونسون غير المعدلة على تطبيق واتس اب إلى لجنة التحقيق.

ويُعتقد أن الدافع وراء هذا الإجراء هو الاعتقاد بأنه إذا تم تقديم مواد جونسون بالكامل ، فسيتعين على مكتب مجلس الوزراء أن يفعل الشيء نفسه فيما يتعلق بالرسائل والمعلومات الأخرى الموجودة في الهواتف ومذكرات الوزراء العاملين ، بما في ذلك سوناك نفسه. .

وقدم جونسون بعد ذلك بعض رسائله مباشرة إلى لجنة التحقيق بنفسه ، متجاوزًا وايتهول - الحكومة.

وفي نهاية هذا الأسبوع ، هناك دلائل على أنه بينما سيكون جونسون في مرمى نيران هاليت ، فإن سوناك سيفعل ذلك أيضًا - خاصة فيما يتعلق بالطريقة التي أخفقت فيها وزارة الخزانة في إشراك العلماء في القرارات وصياغة السياسة.

وأرسلت هاليت بالفعل أسئلة إلى جونسون تسأل عما إذا كان قد تم السعي للحصول على أدلة علمية قبل إطلاق مبادرة "ساعد بالأكل بالخارج" ، والذي يبدو أنهم لم يفعلوا ذلك.