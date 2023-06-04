اليوم السابع.. مصر وموريتانيا: الأمن المائى المصرى جزء لا يتجزأ من الأمن العربى

تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: مباحثات بناءة بين الرئيس السيسى ونظيره الموريتانى بـ «الاتحادية».. مصر وموريتانيا: الأمن المائى المصرى جزء لا يتجزأ من الأمن العربى.. «التعليم»: ممنوع اصطحاب أى وسيلة إلكترونية بامتحان الثانوية الوزارة تؤكد: نسعى لتحقيق العدالة بين جميع الطلبة بامتحانات منضبطة

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مباحثات بناءة بين الرئيس السيسى ونظيره الموريتانى بـ «الاتحادية».. مصر وموريتانيا: الأمن المائى المصرى جزء لا يتجزأ من الأمن العربى.. الرئيس السيسى: اتفقنا على تعزيز الجهود بالساحة الأفريقية وضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار بالسودان وتكثيف الجهود لوصول المساعدات الإغاثية للشعب السودانى



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