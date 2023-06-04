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اليوم آخر موعد لنشر تصريحات مرشحى مجلس الأمة الكويتى.. والصمت الانتخابى غدا

الأحد، 04 يونيو 2023 02:23 م
اليوم آخر موعد لنشر تصريحات مرشحى مجلس الأمة الكويتى.. والصمت الانتخابى غدا مجلس الأمة الكويتى
إيمان حنا

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تبدأ مرحلة الصمت الانتخابي لانتخابات مجلس الأمة الكويتى، غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الإعلام رقم 17 لسنة 2023، بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة.

وبناء على هذا القرار يحظر على جميع الوسائل الإعلامية، بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات مع المرشحين في يوم الاقتراع واليوم الذي يسبقه.

وتنطلق بعد غد الثلاثاء انتخابات مجلس الأمة الكويتي في الفصل التشريعي 17 ( أمة 2023 ) في خمس دوائر انتخابية تشمل كافة محافظات الكويت حيث بلغ عدد المرشحين لخوض الانتخابات 207 مرشحا بينهم 13 سيدة .

 

وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قضت في مارس الماضي بإبطال عملية الانتخاب التي أجريت في سبتمبر 2022 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة الكويتي ،وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات .

 

كما تقرر إجراء انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 (الفصل التشريعي السابع عشر) في السادس من شهر يونيو الجاري، وذلك بعد أن صدر مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة 2020 بعد أن أعادته المحكمة الدستورية وذلك وفقا للمادة 107 من الدستور الكويتي حيث تجري الانتخابات خلال شهرين من تاريخ حل المجلس .

 

 


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