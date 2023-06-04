المنطقة الأزهرية بالإسكندرية: لا شكاوى من امتحانات أول أيام القسم الأدبى

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية عدم وجود شكاوى من امتحانات أول أيام القسم الأدبى للثانوية الأزهرية مع تسليم الأسئلة فى موعدها إلى جميع اللجان تحت حراسة أمنية مشددة.

وكان قد قام علاء الدين العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمنطقة الإسكندرية الأزهرية والمشرف العام على امتحانات الثانويه الأزهرية بجولة تفقدية، وبرفقته الدكتور محمد الجوهري موفد قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة سير العملية الامتحانية في لجان القويرى والإسكندرية وسموحه.

وكان قد أدى طلاب وطالبات القسم الادبى اليوم فى مادتى الفقه بجميع مذاهبه لجنة اولى والحديث لجنة ثانية وشملت الجولة عدد من اللجان الامتحانية، حيث اطمأن على ضرورة إزالة العقبات التي تواجه العملية الامتحانية وأن الأسئلة لا يوجد بها شكاوى من الطلاب والطالبات وشددا على ضرورة اتباع التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية ومن الإدارة المركزية الامتحانات وعدم تواجد التليفون المحمول داخل نطاق اللجنة حفاظا على سرية الامتحانات ولعدم الوقوع في الشبهات.